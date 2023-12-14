В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом

В воскресенье, 17 декабря "Реал Мадрид" на своем поле сыграет против "Вильярреала" в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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По информации испанского издания Relevo, украинец Андрей Лунин будет защищать ворота "сливочных" в этой встрече. Последний матч команды в Лиге чемпионов против берлинского "Униона" (3:2) украинский голкипер провел на скамейке запасных, а в основе играл его конкурент Кепа Аррисабалага.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин отыграл 6 поединков, в которых пропустил три гола и еще трижды отстоял на "ноль".