В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
Поединок состоится 17 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 17 декабря "Реал Мадрид" на своем поле сыграет против "Вильярреала" в рамках 17-го тура чемпионата Испании.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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По информации испанского издания Relevo, украинец Андрей Лунин будет защищать ворота "сливочных" в этой встрече. Последний матч команды в Лиге чемпионов против берлинского "Униона" (3:2) украинский голкипер провел на скамейке запасных, а в основе играл его конкурент Кепа Аррисабалага.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин отыграл 6 поединков, в которых пропустил три гола и еще трижды отстоял на "ноль".
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Источник:Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
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