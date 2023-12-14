Довбик стал лучшим игроком месяца в Жироне

"Жирона" подвела итоги голосования на звания лучшего игрока команды по итогам ноября.

Победу одержал украинский нападающий Артем Довбик, сообщает клубная пресс-служба.

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В минувшем месяце 26-летний Довбик провел 4 матча за "красно-белых" во всех турнирах. В его активе 2 гола и 4 результативные передачи.

Добавим, что на награду также претендовали полузащитник Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савиньо.

Ближайший матч "Жирона" проведет против "Алавеса" 18 декабря.

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❤️???? Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de novembre ha estat Artem Dovbyk!???? pic.twitter.com/siQZLtcB6x — Girona FC (@GironaFC) December 14, 2023

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