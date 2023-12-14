Коноплянка о причинах провала в ЧФР Клуж: Поведение тренера, которое я не понимаю на сегодня

Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка рассказал, почему у него не получилось заиграть в румынской команде.

– Что именно стало причиной провала в ЧФР Клуж?

– Поведение тренера, которое я не понимаю на сегодня. Перед тем, как приходить в команду, я ему позвонил, чтобы убедиться, что я ему нужен. Потому что клуб сказал, что хочет меня видеть. Я поговорил с ним по телефону – он сказал, что ждет меня. Я узнал, по какой тактике мы играем, ведь знал, что он любит играть 5-3-2. И это означает, что я могу играть только нападающего в этой схеме, но понимаю, что в 34 года стать нападающим будет не так легко. Но он добавил, что планирует менять на 4-3-3. Тогда это все меняло, но когда я приехал в клуб, то если в двух словах рассказать – он меня ни разу не наигрывал по состоянию на сегодня. Почему так?

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Я тоже решил узнать у него после месяца пребывания в команде – почему он меня не ставит, когда я находился на тренировках в хорошей форме. Но и даже после этого он мне не дал ни разу сыграть с первых минут. Он объяснил только то, что схему пока не меняет и место найти трудно. Я спросил у него: "Так почему я здесь? Я приехал не за деньгами, а для того, чтобы играть, выигрывать трофеи". После чего он не смог на это дать ответ. Только сказал, что ему тоже здесь тяжело даются какие-то решения. Не знаю что это могло означать, но точно меня эта ситуация не устраивает. Я сказал агенту, чтобы передали в клуб, что с этим тренером я своего будущего здесь не вижу.