Агбонлахор: Челси хочет продать Галлахера? Продайте лучше Мудрика – он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом

Легенда "Астон Виллы" и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор крайне негативно высказался об идее " Челси " продать Конора Галлахера. Эксперт уверен, что лондонцам лучше продать украинца Михаила Мудрика.

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"Они хотят продать Конора Галлахера? Это не очень разумно. Продайте лучше Мудрика! Он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом. Галлахер очень хороший игрок, "Челси" стоит его сохранить и продать Мудрика, я бы так сделал", – сказал Агбонлахор.

Напомним, что Мудрик в этом сезоне отыграл за "Челси" 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

На счету Галлахера, в свою очередь, 18 матчей за "синих" и 4 ассиста.