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Агбонлахор: Челси хочет продать Галлахера? Продайте лучше Мудрика – он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом

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В Англии продолжаются споры вокруг игры и состава Челси

Агбонлахор: Челси хочет продать Галлахера? Продайте лучше Мудрика – он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Астон Виллы" и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор крайне негативно высказался об идее "Челси" продать Конора Галлахера. Эксперт уверен, что лондонцам лучше продать украинца Михаила Мудрика.

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"Они хотят продать Конора Галлахера? Это не очень разумно. Продайте лучше Мудрика! Он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом.

Галлахер очень хороший игрок, "Челси" стоит его сохранить и продать Мудрика, я бы так сделал", – сказал Агбонлахор.

Напомним, что Мудрик в этом сезоне отыграл за "Челси" 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

На счету Галлахера, в свою очередь, 18 матчей за "синих" и 4 ассиста.

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Челси (Лондон) Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик Конор Галлахер
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Источник:
The Сhelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
14.12.2023 в 21:53
Ага, как только пошли голевые действия почти в каждом матче, настала пора продавать
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Комментарии 3
Джим Слэйд (Харьков)
14.12.2023 в 21:53
Ага, как только пошли голевые действия почти в каждом матче, настала пора продавать
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Andrumas (Düsseldorf)
14.12.2023 в 21:41
Ну Мудрику действительно нужно уходить из этого болота, даже МЮ сейчас со своим кризисом намного выше Челси! Без Мудрика правда Челси тоже не феерит, но то такое
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.12.2023 в 21:26
Якщо Мудрика продавати, то в 4 рази дешевше ніж купували. Піде по орендах.
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