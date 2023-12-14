Есть несколько вариантов. Известно, сколько Динамо получит от продажи Жироной Цыганкова
Хитрая схема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, сколько бонусов может получить "Динамо" в случае продажи "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Это 50% от суммы до 20 млн евро и 30% от остатка суммы выше 20 млн евро.
То есть, если "Жирона" продаст Цыганкова за 30 млн евро, "Динамо" получит 10 млн из первых 20-ти и 3 из последних 10. То есть, в таком случае сумма для киевлян составит 13 млн евро", - сказал Спиваковский.
Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за каталонцев 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО