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Есть несколько вариантов. Известно, сколько Динамо получит от продажи Жироной Цыганкова

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Хитрая схема

Есть несколько вариантов. Известно, сколько Динамо получит от продажи Жироной Цыганкова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, сколько бонусов может получить "Динамо" в случае продажи "Жироной" украинского хавбека Виктора Цыганкова.

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"Это 50% от суммы до 20 млн евро и 30% от остатка суммы выше 20 млн евро.

То есть, если "Жирона" продаст Цыганкова за 30 млн евро, "Динамо" получит 10 млн из первых 20-ти и 3 из последних 10. То есть, в таком случае сумма для киевлян составит 13 млн евро", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за каталонцев 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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