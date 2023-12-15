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Воспитаник Динамо находится на просмотре в немецком клубе

Наши за границей

Сейчас он выступает за латвийский клуб

Воспитаник Динамо находится на просмотре в немецком клубе

Фото: Instagram

Новина українською

20-летний украинский защитник Евгений Опанасенко тренируется с "Саарбрюккеном", который выступает в Третьей лиги Германии.

Насколько долго продлится просмотр, пока неизвестно.

Опанасенко — воспитанник киевского "Динамо" и играл за молодежные команды "бело-синих". В марте этого года Евгений подписал контракт с латвийской "Валмиерой". На его счету 21 матч за вторую команду и 3 игры за главную.

"Саарбрюккен" находится на 9-м месте в турнирной таблице третьего немецкого дивизиона Германии. В активе команды 26 очков в 18 поединках.

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Саарбрюкен (Германия)
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Источник:
fc-saarbruecken.de
Опубликовал: Алина Ерофеева
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