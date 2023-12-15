Воспитаник Динамо находится на просмотре в немецком клубе
Сейчас он выступает за латвийский клуб
Фото: Instagram
20-летний украинский защитник Евгений Опанасенко тренируется с "Саарбрюккеном", который выступает в Третьей лиги Германии.
Насколько долго продлится просмотр, пока неизвестно.
Опанасенко — воспитанник киевского "Динамо" и играл за молодежные команды "бело-синих". В марте этого года Евгений подписал контракт с латвийской "Валмиерой". На его счету 21 матч за вторую команду и 3 игры за главную.
"Саарбрюккен" находится на 9-м месте в турнирной таблице третьего немецкого дивизиона Германии. В активе команды 26 очков в 18 поединках.
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Источник:fc-saarbruecken.de
Опубликовал: Алина Ерофеева
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