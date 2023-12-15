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Настоящий мотиватор. Сегодня празднует день рождения Александр Зинченко

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Футболисту сборной Украины исполнилось 27 лет

Настоящий мотиватор. Сегодня празднует день рождения Александр Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Владимирович Зинченко родился 15 декабря 1996-го (Радомышль, Житомирская область, Украина). Сегодня ему исполняется 27 лет. Защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

Александр – воспитанник донецкого "Шахтера". Немного поиграв в "Уфе" на старте карьеры, украинец подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего сразу был отдан в аренду в нидерландский ПСВ.

Вернувшись в Англию, Зинченко отказался от последующих предложений отправиться в аренду за игровой практикой. Постепенно он пробился в постоянную ротацию в команде Гвардиолы. 20 июня 2019 года подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 5 лет.

22 июля 2022 года Зинченко стал игроком "Арсенала", подписав четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 30 млн фунтов, потенциально она может возрасти до 32 миллионов в виде бонусов. 6 августа 2022 года Александр официально дебютировал за "канониров" в рамках 1-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:2), отметившись голевой передачей.

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Украина Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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