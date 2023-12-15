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Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью запасных

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Тренер "Реала" изменил свое мнение

Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью запасных

Фото: Getty Images

Новина українською

Ожидается, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на матч чемпионата против "Вильярреала".

Как сообщает AS, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку украинец стал сильнее. Он имеет лучший процент сейвов, чем его конкурент Кепа Аррисабалага.

Уверенная игра украинского стража ворот поможет ему в будущем найти мощную команду, где он сможет стать полноценным первым номером, если он решит покинуть Мадрид

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин отыграл 6 поединков, в которых пропустил три гола и еще трижды отстоял на "ноль".

Матч 17-го тура "Реал Мадрид" - "Вильярреал" состоится в воскресенье, 17 декабря. Начало поединка - в 22:00 по Киеву.

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Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.12.2023 в 12:43
Ух ты, как завуалированно можно сказать, что трансфер Кепы провальный...Дипломатия, однако...
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0
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.12.2023 в 12:43
Ух ты, как завуалированно можно сказать, что трансфер Кепы провальный...Дипломатия, однако...
Ответить
0
0

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