Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью запасных

Ожидается, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на матч чемпионата против "Вильярреала".

Как сообщает AS, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку украинец стал сильнее. Он имеет лучший процент сейвов, чем его конкурент Кепа Аррисабалага.

Уверенная игра украинского стража ворот поможет ему в будущем найти мощную команду, где он сможет стать полноценным первым номером, если он решит покинуть Мадрид

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин отыграл 6 поединков, в которых пропустил три гола и еще трижды отстоял на "ноль".

Матч 17-го тура "Реал Мадрид" - "Вильярреал" состоится в воскресенье, 17 декабря. Начало поединка - в 22:00 по Киеву.