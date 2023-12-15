Лунин набрал форму. В Реале надеются, что он будет составлять реальную конкуренцию Куртуа
В мадридском клубе рассматривают возможность продлить контракт с украинцем и отказаться от варианта с Кепой
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Мадридский "
По данным источника, тренерский штаб доволен нынешней формой украинца, который сейчас выглядит лучше Кепы Аррисабалаги, которого брали специально на замену травмированного Тибо Куртуа.
Отмечается, что если Лунин и дальше будет показывать такую игру, "Реал" откажется от рассуждений о выкупе контракта Кепы, а продлит соглашение с украинцем.
Более того, руководство "Реала" считает, что с нынешней игрой 24-летний украинец сможет составлять реальную конкуренцию Куртуа, которому нужно будет сначала не только восстановиться после травмы, но и набрать после длительного простоя свою лучшую форму, на что также должно понадобиться время.
Ранее сообщалось, что вероятнее всего, именно украинский вратарь выйдет в стартовом составе команды на ближайший матч чемпионата против "Вильярреала".
По официальным данным действующий контракт Андрея Лунина с "Реалом" действует до лета 2024 года, но ранее в СМИ появлялась информация, что на самом деле соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.
В текущем сезоне Лунин провел 8 матчей за королевский клуб, пропустив 5 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
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