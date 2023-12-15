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Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч Серии А против Ювентуса

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Стартовые составы команд

Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч Серии А против Ювентуса

twitter.com/GenoaCFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 декабря, матчем "Дженоа" - "Ювентус" открывается календарь 16-го тура итальянской Серии А.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе "грифонов" выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский, который в последнее время набрал неплохую форму.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн данного матча.

Отметим, что "Юве" идет на втором месте в таблице, набрав 36 баллов и на два очка отставая от "Интера". "Дженоа" идет 14-й в таблице с 15-ю очками.

Ну и напомним, что Малиновский в текущем сезоне провел за генуэзцев 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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