"Он сделал это все таким простым". Якуб Кивер рассказал, как Зинченко представил его в Арсенале

Польский защитник " Арсенала " Якуб Кивер рассказал, как Александр Зинченко представил его команде еще до официального объявления о трансфере.

"Что было действительно приятно для меня, так это то, что Алекс Зинченко познакомил меня со всей командой в мой первый день здесь. Это было забавно, потому что я был на стадионе "Эмирейтс" на игре с "Манчестер Юнайтед", за день до того я должен был подписать официальній контракт.

После игры Зинченко спустился в поле, чтобы дать интервью, и увидел меня. Он представился и сказал: "Добро пожаловать в "Арсенал", ты уже познакомился с ребятами?" Я ответил, что нет, поэтому он повел меня в раздевалку и познакомил со всеми.

Это было как раз после того, как мы выиграли большой матч! Он сделал это для меня, ведь я, конечно, нервничал перед встречей со всеми, но он сделал это все таким простым. Он ходил со мной и смотрел, чтобы я со всеми пообщался. Это очень помогло. Вся команда была очень открытой и дружелюбной, - сказал Кивер.