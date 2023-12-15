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Журналист: Тренер Жироны просто влюблен в Цыганкова

Наши за границей
Обновлено

Цыганков - один из главных выборов Мичела

Журналист: Тренер Жироны просто влюблен в Цыганкова

ФК Жирона

Новина українською

Украинский журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники, рассказал об отношении главного тренера "Жироны" Мичела к украинскому хавбеку Виктору Цыганкову.

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"Я общался с людьми, которые в теме, и они говорят, что Мичел просто влюблен в Цыганкова. Прямо к тому, что он говорит 3 вещи: продавать кого угодно, но не Цыганкова, когда я куда-нибудь уйду, то заберу Цыганкова, и третье – если я приду в команду где будет три Бернарду Силвы, все равно играть будет Цыганков.

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И что мы видим сейчас по Цыганкову – он играет с другим настроением, у него улыбка появилась на лице. Он нашел своего тренера.

И еще я давно не слышу, про это раньше говорили только наши журналисты, что у Цыганкова сейчас нет проблем с "физикой". Да, он нечасто играет полный матч, его часто меняют, но нужно понимать уровень интенсивности Ла Лиги, к которой в свой первый год игрок после УПЛ не может быть готов. Насколько я знаю, в первом тайме матча с "Барселоной" Цыганков пробежал 7 км", - сказал Спиваковский.

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне хавбек сыграл за каталонцев 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
15.12.2023 в 23:25
Всё верно, без Цыгана Жирона уже не та. Давно это отмечал. Мичел это тоже понимает.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
15.12.2023 в 23:25
Всё верно, без Цыгана Жирона уже не та. Давно это отмечал. Мичел это тоже понимает.
Ответить
0
0

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