Журналист: Тренер Жироны просто влюблен в Цыганкова

Украинский журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский, ссылаясь на свои источники, рассказал об отношении главного тренера " Жироны " Мичела к украинскому хавбеку Виктору Цыганкову.

"Я общался с людьми, которые в теме, и они говорят, что Мичел просто влюблен в Цыганкова. Прямо к тому, что он говорит 3 вещи: продавать кого угодно, но не Цыганкова, когда я куда-нибудь уйду, то заберу Цыганкова, и третье – если я приду в команду где будет три Бернарду Силвы, все равно играть будет Цыганков.

И что мы видим сейчас по Цыганкову – он играет с другим настроением, у него улыбка появилась на лице. Он нашел своего тренера.

И еще я давно не слышу, про это раньше говорили только наши журналисты, что у Цыганкова сейчас нет проблем с "физикой". Да, он нечасто играет полный матч, его часто меняют, но нужно понимать уровень интенсивности Ла Лиги, к которой в свой первый год игрок после УПЛ не может быть готов. Насколько я знаю, в первом тайме матча с "Барселоной" Цыганков пробежал 7 км", - сказал Спиваковский.