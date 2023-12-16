Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен

Вчера в рамках 18 тура чемпионата Бельгии, "Вестерло" принимало у себя дома "Эйпен".

Хозяева смогли победить со счетом 2:0, это их вторая победа, которая вывела "Вестерло" на 12 место в турнирной таблице.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел весь матч, но не сумел отличиться. Портал WhoScored оценил действия хавбека на оценку 6,9. За время, проведенное на поле, Сидорчук 65 раз прикоснулся к мячу, совершил два выноса, 2 перехвата и два отбора. Точность пасов составила 76%