Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
Очередная игра Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 18 тура чемпионата Бельгии, "Вестерло" принимало у себя дома "Эйпен".
Хозяева смогли победить со счетом 2:0, это их вторая победа, которая вывела "Вестерло" на 12 место в турнирной таблице.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел весь матч, но не сумел отличиться. Портал WhoScored оценил действия хавбека на оценку 6,9. За время, проведенное на поле, Сидорчук 65 раз прикоснулся к мячу, совершил два выноса, 2 перехвата и два отбора. Точность пасов составила 76%
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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