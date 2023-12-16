Дженоа с Малиновским отобрала очки у Ювентуса. Украинец получил хорошие оценки за матч
Провел всю игру и заработал предупреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч 16 тура Серии А, "Дженоа" - "Ювентус", матч завершился ничейным счетом 1:1.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле со стартового свистка, на 90-й минуте получил желтую карточку. Портал SofaScore оценил игру украинца в 7,1. За игру он 50 раз дотронулся до мяча и отдал 86% точных передач.
Напомним, за этот сезон Руслан Малиновский провел 13 игр, забил два голи и отдал одну голевую передачу.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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