"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции неоднозначно поделился мыслями кто будет на позиции вратаря в матче против "Вильярреала"

"Я решил, кто будет основным вратарем, но я еще не говорил с ними, я хочу, чтобы они услышали это от меня лично, а не от прессы. Это был сложный выбор", — сказал Анчелотти.