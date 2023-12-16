  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
В тренде

"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря

Наши за границей

Кепа или Лунин?

"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря

Marca

Новина українською

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции неоднозначно поделился мыслями кто будет на позиции вратаря в матче против "Вильярреала"

"Я решил, кто будет основным вратарем, но я еще не говорил с ними, я хочу, чтобы они услышали это от меня лично, а не от прессы. Это был сложный выбор", — сказал Анчелотти.

Напомним, матч "Реал Мадрид" - "Вильярреал" состоится в воскресенье, 17 декабря, в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард
yellow-arrow
Челси - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости