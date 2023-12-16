"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
Кепа или Лунин?
Marca
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции неоднозначно поделился мыслями кто будет на позиции вратаря в матче против "Вильярреала"
"Я решил, кто будет основным вратарем, но я еще не говорил с ними, я хочу, чтобы они услышали это от меня лично, а не от прессы. Это был сложный выбор", — сказал Анчелотти.
Напомним, матч "Реал Мадрид" - "Вильярреал" состоится в воскресенье, 17 декабря, в 22:00.
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Источник:AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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