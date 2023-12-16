Забарный и Мудрик выйдут в старте своих команд на матчи АПЛ
Снова оба с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Субботние матчи Английской Премьер-лиги начинаются не с 14:30, как обычно. Сегодня игровой день 17 тура стартует в 17:00.
Сразу два украинца выйдут с первых минут за свои команды. Центральный защитник Илья Забарный появится в основе "Борнмута" на матч против "Лутона". А вингер Михаил Мудрик стартует против “Шеффилд Юнайтед”.
It's an unchanged XI ????@AlexScott_7 is named on the bench ???? pic.twitter.com/njKzhUJSdg— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 16, 2023
Lining up in Blue! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheShu pic.twitter.com/SBvGgy5tv0— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 16, 2023
Для Забарного это будет 17-й подряд поединок в этом сезоне с первых минут – он принял участие во всех матчах. В то же время Мудрик в четвертый раз подряд выйдет из старта, однако в общей сложности он уже провел 14 матчей в текущем чемпионате.
Добавим, что у "Борнмута" и "Челси" одинаковое количество очков – по 19. "Пенсионеры" опережают "вишенок" в турнирной таблице только по дополнительным показателям.
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