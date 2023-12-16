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Забарный и Мудрик выйдут в старте своих команд на матчи АПЛ

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Снова оба с первых минут

Забарный и Мудрик выйдут в старте своих команд на матчи АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Субботние матчи Английской Премьер-лиги начинаются не с 14:30, как обычно. Сегодня игровой день 17 тура стартует в 17:00.

Сразу два украинца выйдут с первых минут за свои команды. Центральный защитник Илья Забарный появится в основе "Борнмута" на матч против "Лутона". А вингер Михаил Мудрик стартует против “Шеффилд Юнайтед”.

Для Забарного это будет 17-й подряд поединок в этом сезоне с первых минут – он принял участие во всех матчах. В то же время Мудрик в четвертый раз подряд выйдет из старта, однако в общей сложности он уже провел 14 матчей в текущем чемпионате.

Добавим, что у "Борнмута" и "Челси" одинаковое количество очков – по 19. "Пенсионеры" опережают "вишенок" в турнирной таблице только по дополнительным показателям.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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