Забарный и Мудрик выйдут в старте своих команд на матчи АПЛ

Субботние матчи Английской Премьер-лиги начинаются не с 14:30, как обычно. Сегодня игровой день 17 тура стартует в 17:00.

Сразу два украинца выйдут с первых минут за свои команды. Центральный защитник Илья Забарный появится в основе "Борнмута" на матч против "Лутона". А вингер Михаил Мудрик стартует против “Шеффилд Юнайтед”.

It's an unchanged XI ????@AlexScott_7 is named on the bench ???? pic.twitter.com/njKzhUJSdg