Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков не сыграет в матче 17 тура чемпионата Испании против "Алавеса". Об этом сообщает испанская журналистка Кристина Бускетс.

Он не попал в заявку каталонцев на поединок. Причины пока неизвестны.

"Жирона" против "Алавеса" сыграет в 22:00. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с двумя очками отрыва от "Реала", в то время как баски занимают 13-е место в чемпионате.

В текущем сезоне Цыганков провел 15 матчей в Примере, записав в свой актив три гола и три ассиста.