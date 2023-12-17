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Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник

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Будет встреча против середняка

Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник

Фото: Getty Images

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков не сыграет в матче 17 тура чемпионата Испании против "Алавеса". Об этом сообщает испанская журналистка Кристина Бускетс.

Он не попал в заявку каталонцев на поединок. Причины пока неизвестны.

"Жирона" против "Алавеса" сыграет в 22:00. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с двумя очками отрыва от "Реала", в то время как баски занимают 13-е место в чемпионате.

В текущем сезоне Цыганков провел 15 матчей в Примере, записав в свой актив три гола и три ассиста.

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Алавес (Витория-Гастейс) Виктор Цыганков Жирона
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Опубликовал: Максим Кучер
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