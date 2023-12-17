Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
Будет встреча против середняка
Фото: Getty Images
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков не сыграет в матче 17 тура чемпионата Испании против "Алавеса". Об этом сообщает испанская журналистка Кристина Бускетс.
Он не попал в заявку каталонцев на поединок. Причины пока неизвестны.
"Жирона" против "Алавеса" сыграет в 22:00. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с двумя очками отрыва от "Реала", в то время как баски занимают 13-е место в чемпионате.
В текущем сезоне Цыганков провел 15 матчей в Примере, записав в свой актив три гола и три ассиста.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Максим Кучер
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