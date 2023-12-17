Возвращается в основу. Зинченко выйдет с первых минут на матч против Брайтона
Встретится с командой Де Дзерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 17 тура Английской Премьер-лиги "Арсенал" встретится с "Брайтоном". Александр Зинченко выйдет в старте "канониров" на привычной для себя позиции левого защитника.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 17, 2023
Unchanged from our last Premier League encounter.
Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/XON0xr4Ord
Украинец вернулся в стартовый состав после того, как пропустил предыдущий матч против ПСВ в Лиге чемпионов. Тогда Зинченко полетел с командой в Эйндховен, но просидел весь поединок на скамейке для запасных.
Перед этим поединком “Арсенал” занимает второе место в АПЛ, а “Брайтон” идет восьмым. В случае победы "канониры" могут на время возглавить турнирную таблицу чемпионата.
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Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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