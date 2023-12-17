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Возвращается в основу. Зинченко выйдет с первых минут на матч против Брайтона

Наши за границей
Обновлено

Встретится с командой Де Дзерби

Возвращается в основу. Зинченко выйдет с первых минут на матч против Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 17 тура Английской Премьер-лиги "Арсенал" встретится с "Брайтоном". Александр Зинченко выйдет в старте "канониров" на привычной для себя позиции левого защитника.

Украинец вернулся в стартовый состав после того, как пропустил предыдущий матч против ПСВ в Лиге чемпионов. Тогда Зинченко полетел с командой в Эйндховен, но просидел весь поединок на скамейке для запасных.

Перед этим поединком “Арсенал” занимает второе место в АПЛ, а “Брайтон” идет восьмым. В случае победы "канониры" могут на время возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2023 в 15:52
Зина засланный казачок сдаст игру
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.12.2023 в 15:52
Зина засланный казачок сдаст игру
Ответить
0
0

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