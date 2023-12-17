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"Он чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, может он сможет играть": Тренер Жироны - о Цыганкове

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"Он чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, может он сможет играть": Тренер Жироны - о Цыганкове

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра в рамках 17 тура чемпионата Испании, "Жирона" встретится с "Алавесом". Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес на пресс-конференции ответил, почему Виктор Цыганков может отсутствовать в завтрашней игре.

"Цыганков чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, а тогда решим, сможет ли он играть", — сказал тренер.

Напомним, Виктор Цыганков отыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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