"Он чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, может он сможет играть": Тренер Жироны - о Цыганкове
Шанс есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра в рамках 17 тура чемпионата Испании, "Жирона" встретится с "Алавесом". Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес на пресс-конференции ответил, почему Виктор Цыганков может отсутствовать в завтрашней игре.
"Цыганков чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, а тогда решим, сможет ли он играть", — сказал тренер.
???? EN DIRECTE— Esport3 (@esport3) December 17, 2023
???? Tsygankov, dubte contra l'Alabès
Míchel: "Té molèsties i demà decidirem si pot jugar"
▶ https://t.co/zS47TsLiuU pic.twitter.com/Ui1HLCdtvh
Напомним, Виктор Цыганков отыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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