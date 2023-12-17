Ярмолюк второй раз подряд начнет матч Брентфорда со скамейки для запасных
В соперниках представитель тройки лидеров
Фото: Brentford FC
“Брентфорд” и “Астон Вилла” встретятся в матче 17 тура Английской Премьер-лиги. Украинский полузащитник пчел Егор Ярмолюк начнет этот поединок со скамьи для запасных.
Для него это будет второй матч подряд не на основе. В прошлом поединке Ярмолюк появился на поле на старте второго тайма.
В общей сложности на счету украинца восемь матчей в АПЛ в этом сезоне.
Перед этим поединком "Брентфорд" занимает 12 место в АПЛ, в то время как "Астон Вилла" идет третьей. Матч начнется в 16.00.
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