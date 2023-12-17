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Ярмолюк второй раз подряд начнет матч Брентфорда со скамейки для запасных

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В соперниках представитель тройки лидеров

Ярмолюк второй раз подряд начнет матч Брентфорда со скамейки для запасных

Фото: Brentford FC

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

“Брентфорд” и “Астон Вилла” встретятся в матче 17 тура Английской Премьер-лиги. Украинский полузащитник пчел Егор Ярмолюк начнет этот поединок со скамьи для запасных.

Для него это будет второй матч подряд не на основе. В прошлом поединке Ярмолюк появился на поле на старте второго тайма.

В общей сложности на счету украинца восемь матчей в АПЛ в этом сезоне.

Перед этим поединком "Брентфорд" занимает 12 место в АПЛ, в то время как "Астон Вилла" идет третьей. Матч начнется в 16.00.

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