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Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев

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Героями матча стали футболисты атаки

Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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В воскресенье, 17-го декабря, в рамках очередного тура Ла Лиги "Реал" на своем поле разгромил "Вильярреал" 4:1. Весь матч за победителей сыграл украинец Андрей Лунин, который продолжает подменять травмированного Куртуа даже несмотря на восстановление Кепы.

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За матч с "Вильярреалом" Андрей Лунин получил самую низкую оценку среди игроков основного состава от издания whoscored. Более низкий балл получил только один из пяти футболистов, вышедших на замену.

Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев - изображение 1

Андрей Лунин 22 раза прикоснулся к мячу, совершил 21 передачу, из которых 19 – точные (90 процентов). Сейвов не совершал.

От sofascore Лунин получил чуть более высокий балл, - 6.5, - но это все равно самый низкий показатель в команде.

Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев - изображение 2

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
whoscored
Опубликовал: Игорь Семйон
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