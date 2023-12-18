Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев
Героями матча стали футболисты атаки
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 17-го декабря, в рамках очередного тура Ла Лиги "Реал" на своем поле разгромил "Вильярреал" 4:1. Весь матч за победителей сыграл украинец Андрей Лунин, который продолжает подменять травмированного Куртуа даже несмотря на восстановление Кепы.
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За матч с "Вильярреалом" Андрей Лунин получил самую низкую оценку среди игроков основного состава от издания whoscored. Более низкий балл получил только один из пяти футболистов, вышедших на замену.
Андрей Лунин 22 раза прикоснулся к мячу, совершил 21 передачу, из которых 19 – точные (90 процентов). Сейвов не совершал.
От sofascore Лунин получил чуть более высокий балл, - 6.5, - но это все равно самый низкий показатель в команде.
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