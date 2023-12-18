Анчелотти о вратарях Реала: Лунин – один из двух наших голкиперов основного состава. Другой – Кепа
Тренер никому не отдает предпочтение
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пообщался с прессой после победного матча чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1). Наставник, в частности, коснулся и голкиперской темы.
"Андрей Лунин является одним из двух наших вратарей стартового состава. Другой – Кепа", - сказал тренер.
Карло Анчелотти добавил, что еще не знает, кто будет играть в воротах "Реала" в первом после Рождества матче против "Мальорки" (третье января).
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Добавим, что в воскресенье, семнадцатого декабря, Лунин отыграл весь матч против "Вильярреала", пропустил один гол с одного удара по воротам и получил низкие оценки за свою игру.
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