Анчелотти о вратарях Реала: Лунин – один из двух наших голкиперов основного состава. Другой – Кепа

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пообщался с прессой после победного матча чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1). Наставник, в частности, коснулся и голкиперской темы.

"Андрей Лунин является одним из двух наших вратарей стартового состава. Другой – Кепа", - сказал тренер.

Карло Анчелотти добавил, что еще не знает, кто будет играть в воротах "Реала" в первом после Рождества матче против "Мальорки" (третье января).

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Добавим, что в воскресенье, семнадцатого декабря, Лунин отыграл весь матч против "Вильярреала", пропустил один гол с одного удара по воротам и получил низкие оценки за свою игру.