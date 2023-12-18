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Жирона - Алавес. Довбик в старте, Цыганков вне заявки из-за травмы

Наши за границей
Жирона - Алавес. Довбик в старте, Цыганков вне заявки из-за травмы

Фото: gironafc.cat

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 17-го тура чемпионата Испании закрывает матч понедельника, в котором "Жирона" примет "Алавес", который начнется в 22:00.

В стартовом составе хозяев выйдет украиский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков остался вне заявки из-за мышечной травмы.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также не YouTube юудет доступна аудио-трансляция поединка.

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