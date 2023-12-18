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Цыганык: Знаю о предметном интересе к Довбику от Атлетико. Обсуждается цена в 30 млн евро

Наши за границей
Обновлено

Но зимнего перехода точно не будет

Цыганык: Знаю о предметном интересе к Довбику от Атлетико. Обсуждается цена в 30 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о "предметном" интересе мадридского "Атлетико" к форварду "Жироны" Артему Довбику.

"Я знаю, что предметный интерес к Довбику есть только у "Атлетико" Мадрид. И он действительно предметный. Это не так, что послали скаута посмотреть, как там играет Довбик, а обсуждается возможность того, что "Атлетико" будет готов летом делать предложение, потому что зимой украинец не может перейти.

Он заигран за "Днепр-1" и "Жирону", поэтому его нельзя будет заявить за другой клуб в этом сезоне.

В кулуарах обсуждается цена Довбика, она стартует от 30 млн евро

Я знаю про предметный интерес к Довбику от Атлетико. Может, есть и другие команды, но я об этом не знаю", - сказал Цыганык.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
18.12.2023 в 22:00
Циган це хто? Пєтя Чорний?)
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
18.12.2023 в 22:00
Циган це хто? Пєтя Чорний?)
Ответить
0
0

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