Цыганык: Знаю о предметном интересе к Довбику от Атлетико. Обсуждается цена в 30 млн евро

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о "предметном" интересе мадридского "Атлетико" к форварду " Жироны " Артему Довбику.

"Я знаю, что предметный интерес к Довбику есть только у "Атлетико" Мадрид. И он действительно предметный. Это не так, что послали скаута посмотреть, как там играет Довбик, а обсуждается возможность того, что "Атлетико" будет готов летом делать предложение, потому что зимой украинец не может перейти.

Он заигран за "Днепр-1" и "Жирону", поэтому его нельзя будет заявить за другой клуб в этом сезоне.

В кулуарах обсуждается цена Довбика, она стартует от 30 млн евро

Я знаю про предметный интерес к Довбику от Атлетико. Может, есть и другие команды, но я об этом не знаю", - сказал Цыганык.