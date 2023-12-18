Цыганык: Знаю о предметном интересе к Довбику от Атлетико. Обсуждается цена в 30 млн евро
Но зимнего перехода точно не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о "предметном" интересе мадридского "Атлетико" к форварду "
"Я знаю, что предметный интерес к Довбику есть только у "Атлетико" Мадрид. И он действительно предметный. Это не так, что послали скаута посмотреть, как там играет Довбик, а обсуждается возможность того, что "Атлетико" будет готов летом делать предложение, потому что зимой украинец не может перейти.
Он заигран за "Днепр-1" и "Жирону", поэтому его нельзя будет заявить за другой клуб в этом сезоне.
В кулуарах обсуждается цена Довбика, она стартует от 30 млн евро
Я знаю про предметный интерес к Довбику от Атлетико. Может, есть и другие команды, но я об этом не знаю", - сказал Цыганык.
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