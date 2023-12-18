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10-й гол в сезоне. Довбик открыл счет в матче с Алавесом. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Артем удачно сыграл на добивании

10-й гол в сезоне. Довбик открыл счет в матче с Алавесом. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик забил свой очередной гол в чемпионате Испании.

В матче 17-го тура против "Алавеса" украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 23-й минуте, удачно сыграв на добивании.

Это 10-й гол украинца в 19 матчах нынешнего сезона.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.12.2023 в 22:54
Гуууд!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.12.2023 в 22:54
Гуууд!
Ответить
0
0

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