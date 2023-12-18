10-й гол в сезоне. Довбик открыл счет в матче с Алавесом. ВИДЕО
Артем удачно сыграл на добивании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик забил свой очередной гол в чемпионате Испании.
В матче 17-го тура против "Алавеса" украинец вышел в стартовом составе и открыл счет на 23-й минуте, удачно сыграв на добивании.
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Это 10-й гол украинца в 19 матчах нынешнего сезона.
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18.12.2023 в 22:54
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