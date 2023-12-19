Довбик - герой матча с Алавесом по оценкам SofaScore и WhoScored

В понедельник, 18 декабря, в матче 17-го тура "Жирона" принимала "Алавес".

В стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Артем Довбик (Виктор Цыганков пропускали игру из-за травмы) и стал героем матче.

Поединок закончился со счетом 3:0 и украинский форвард забил два гола своей команды, сыграв на добивании на 23-й минуте, а на 58-й реализовал пенальти. Это были 9-й и 10-й голы украинца в нынешнем чемпионат Испании.

В итоге, Довбик получил лучшие оценки в составе обеих сайтов – 8.4 от SofaScore и 8.2 от WhoScored.

В матчевой статистике украинца 4 удара (2 в створ), 12 из 18 точных пасов (67%), 1 из 3 выигранная борьба за позицию, 2 из 4-х выигранных верховых дуэлей, 1 заработанный на себе фол и 1 отбор мяча.