Довбик - герой матча с Алавесом по оценкам SofaScore и WhoScored
Украинец забил два из трех голов своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
В понедельник, 18 декабря, в матче 17-го тура
В стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Артем Довбик (Виктор Цыганков пропускали игру из-за травмы) и стал героем матче.
Поединок закончился со счетом 3:0 и украинский форвард забил два гола своей команды, сыграв на добивании на 23-й минуте, а на 58-й реализовал пенальти. Это были 9-й и 10-й голы украинца в нынешнем чемпионат Испании.
????⚽ Un 9 de 10 (goles).— LALIGA (@LaLiga) December 18, 2023
???? Artem Dovbyk????#GironaAlavés #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/5dtQX5aEYc
В итоге, Довбик получил лучшие оценки в составе обеих сайтов – 8.4 от SofaScore и 8.2 от WhoScored.
В матчевой статистике украинца 4 удара (2 в створ), 12 из 18 точных пасов (67%), 1 из 3 выигранная борьба за позицию, 2 из 4-х выигранных верховых дуэлей, 1 заработанный на себе фол и 1 отбор мяча.
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