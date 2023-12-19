Довбык - в топ-10 игроков XXI века по скорости набора 10 голов в Ла Лиге

"Жирона" победила "Алавес" в матче 17-го тура чемпионата Испании - 3:0. Дубль на счету украинского нападающего Артема Довбыка, у которого теперь 10 голов в Ла Лиге.

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Благодаря этому он попал в рейтинг игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Ла Лиге в XXI веке, сообщает Opta Sport.

1-2. Роберт Левандовски, Джуд Беллингем - 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович - 12 матчей.

4. Криштиану Роналду - 13 матчей.

5-7. Радамель Фалькао, Тони Санабрия, Пьер-Эмерик Обамеянг - 15 матчей.

8-9. Джузеппе Росси, Артем Довбик - 16 матчей.

После этого матча "Жирона" поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведенных матчах. На втором месте идет "Реал", у него 42 набранных очка.