Артем Довбик - в команде недели Ла Лиги по версии WhoScored и SofaScore

В понедельник, 18 декабря, в матче 17-го тура "Жирона" принимала "Алавес".

В стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Артем Довбик (Виктор Цыганков пропускали игру из-за травмы) и стал героем матча.

Поединок закончился со счетом 3:0 и украинский форвард забил два гола своей команды, сыграв на добивании на 23-й минуте, а на 58-й реализовал пенальти. Это были 9-й и 10-й голы украинца в нынешнем чемпионате Испании.

Игру нападающего отметили статистические порталы. Он вошел в сборную недели Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore.

???????? | Team of the Week



It's a Los Blancos-themed LaLiga TOTW this time! ⬜️



Not only do Real Madrid stand out as the only side represented by three players in our XI, but their midfield maestro Luka Modrić is also our Player of the Week. ???? pic.twitter.com/uFyD4bliHe