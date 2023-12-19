Глава судейского корпуса Серии А: Малиновский в матче с Ювентусом должен был получить красную карточку

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки посетил шоу Open VAR и прокомментировал эпизод при участии Руслана Малиновского в матче "Дженоа" – "Ювентус" (1:1), в котором украинец жестко сфолил на Йылдызе на 89-й минуте.

По словам Рокки, Руслан должен был получать не желтую, а красную карточку.