Глава судейского корпуса Серии А: Малиновский в матче с Ювентусом должен был получить красную карточку
Украинец грубо сфолил против Йылдыза, но получил лишь горчичник
Genoa
Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки посетил шоу Open VAR и прокомментировал эпизод при участии Руслана Малиновского в матче "Дженоа" – "Ювентус" (1:1), в котором украинец жестко сфолил на Йылдызе на 89-й минуте.
По словам Рокки, Руслан должен был получать не желтую, а красную карточку.
"То, что Малиновский не получил красную карточку мы считаем серьезной ошибкой.
Потому что я просил ребят быть очень строгими при таких вещах. Мы не можем быть мягкими с теми, кто доставляет сопернику неприятности опасными действиями", - сказал Рокки.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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