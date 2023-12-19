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Глава судейского корпуса Серии А: Малиновский в матче с Ювентусом должен был получить красную карточку

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Украинец грубо сфолил против Йылдыза, но получил лишь горчичник

Глава судейского корпуса Серии А: Малиновский в матче с Ювентусом должен был получить красную карточку

Genoa

Новина українською

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки посетил шоу Open VAR и прокомментировал эпизод при участии Руслана Малиновского в матче "Дженоа" – "Ювентус" (1:1), в котором украинец жестко сфолил на Йылдызе на 89-й минуте.

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По словам Рокки, Руслан должен был получать не желтую, а красную карточку.

"То, что Малиновский не получил красную карточку мы считаем серьезной ошибкой.

Потому что я просил ребят быть очень строгими при таких вещах. Мы не можем быть мягкими с теми, кто доставляет сопернику неприятности опасными действиями", - сказал Рокки.

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Ювентус (Турин) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Джанлука Рокки
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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