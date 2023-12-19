Цыганков вряд ли сыграет в ближайшем матче Жироны, - Marca
Травма украинца не является серьезной, но в Жироне не будут рисковать здоровьем игрока
Фото: facebook.com/gironafc
Украинский хавбек "
Напомним, что Цыганков получил повреждение на тренировке, из-за чего пропустил матч с "Алавесом" (3:0).
По данным источника, травма украинца не является серьезной, однако в "Жироне" скептично видят шансы Цыганкова сыграть с "Бетисом" из-за того что до матча осталось совсем мало времени и нежелания рисковать здоровьем игрока.
Напомним, что поединок 18-го тура Ла Лиги "Бетис" – "Жирона" состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО