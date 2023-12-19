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Цыганков вряд ли сыграет в ближайшем матче Жироны, - Marca

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Травма украинца не является серьезной, но в Жироне не будут рисковать здоровьем игрока

Цыганков вряд ли сыграет в ближайшем матче Жироны, - Marca

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков вряд ли сыграет в матче 17-го тура Ла Лиги с "Бетисом". Во всяком случае, об этом пишет Marca, ссылаясь на свои источники в каталонском клубе.

Напомним, что Цыганков получил повреждение на тренировке, из-за чего пропустил матч с "Алавесом" (3:0).

По данным источника, травма украинца не является серьезной, однако в "Жироне" скептично видят шансы Цыганкова сыграть с "Бетисом" из-за того что до матча осталось совсем мало времени и нежелания рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что поединок 18-го тура Ла Лиги "Бетис" – "Жирона" состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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