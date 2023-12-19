Яремчук остался в запасе Валенсии на матч против Райо

Сегодня, 19 декабря, в Испании матчем "Райо Вальекано" – "Валенсия" стартует 18-й тур местного чемпионата. Поединок начнется в 20:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в стартовый состав своей команды – украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что украиснкий форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 13 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.