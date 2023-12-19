Яремчук остался в запасе Валенсии на матч против Райо
Украинский форвард снова присел в запас
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 декабря, в Испании матчем "Райо Вальекано" – "Валенсия" стартует 18-й тур местного чемпионата. Поединок начнется в 20:00.
Украинский форвард "летучих мышей"
Напомним, что украиснкий форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 13 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.
⚽ XI INICIAL ????@RayoVallecano#RayoValencia ⚡????#ADNVCF pic.twitter.com/76zLYipMAX— Valencia CF (@valenciacf) December 19, 2023
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