  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук остался в запасе Валенсии на матч против Райо
В тренде

Яремчук остался в запасе Валенсии на матч против Райо

Наши за границей

Украинский форвард снова присел в запас

Яремчук остался в запасе Валенсии на матч против Райо

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 декабря, в Испании матчем "Райо Вальекано" – "Валенсия" стартует 18-й тур местного чемпионата. Поединок начнется в 20:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в стартовый состав своей команды – украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что украиснкий форвард в текущем сезоне провел за "летучих мышей" 13 матчей (5 раз выходил в старте), в которых забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Челси - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Довбик вошел в тройку лучших игроков топ-5 лиг по количеству голов головой
yellow-arrow
Цыганков вряд ли сыграет в ближайшем матче Жироны, - Marca
Роман Яремчук Валенсия Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости