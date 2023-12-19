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Райо - Валенсия. Яремчук вышел на замену и получил посредственные оценки

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Роман отыграл порядка 20 минут

Райо - Валенсия. Яремчук вышел на замену и получил посредственные оценки

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" Романа Яремчука на выезде минимально одолела "Райо Вальекано" в матче 18-го тура Ла Лиги 1:0.

Украинский форвард "летучих мышей" начал матч в запасе и вышел на замену на 82-й минуте. Впрочем, ничем интересным Роман не запомнился и получил посредственные оценки от статистических порталов.

6.5 от SofaScore, 6.1 от WhoScored.

При этом Яремчук совершил 4 касания мяча, выиграл 1 воздушную дуэль и дважды потерял мяч.

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