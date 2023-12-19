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Мудрик сравнял счет в компенсированное время матча Кубка лиги против Ньюкасла

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Михаил забил очень важный гол

Мудрик сравнял счет в компенсированное время матча Кубка лиги против Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

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На 78-й минуте поединка против "Ньюкасла" Михаил Мудрик появился на поле "Стэмфорд Бридж" вместо Рахима Стерлинга

И отличился! Очередная ошибка Кирана Триппьера. Украинский вингер забил после подачи Мало Гюсто. Защитник "Ньюкасла" неудачно остановил навес француза, Мудрик удачно сориентировался и расстрелял Дубравку.

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Матч перешел в серию пенальти, 1:1.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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