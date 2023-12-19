Мудрик сравнял счет в компенсированное время матча Кубка лиги против Ньюкасла
Михаил забил очень важный гол
Getty Images / Global Images Ukraine
На 78-й минуте поединка против "Ньюкасла" Михаил Мудрик появился на поле "Стэмфорд Бридж" вместо Рахима Стерлинга
И отличился! Очередная ошибка Кирана Триппьера. Украинский вингер забил после подачи Мало Гюсто. Защитник "Ньюкасла" неудачно остановил навес француза, Мудрик удачно сориентировался и расстрелял Дубравку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч перешел в серию пенальти, 1:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом
- СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Довбик продолжает разрывать Испанию - оформил дубль в ворота Алавеса. ВИДЕО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн