Статистические порталы оценили результативную игру Мудрика в матче с Ньюкаслом
Гол + реализованный пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
На 78-й минуте поединка ¼ финала Кубка лиги между "Челси" и "Ньюкаслом" на поле "Стэмфорд Бридж" вместо Рахима Стерлинга вышел украинец Михаил Мудрик.
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Десятка "Челси" отличилась после подачи Мало Гюсто. Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер неудачно остановил навес француза, Мудрик классно сориентировался и расстрелял Дубравку, сравняв счет в матче и переведя его в серию пенальти. В лотерее он реализовал свой удар, после чего выстрел Ритчи взял Петрович – "синие" прошли в ½ финала Кубка лиги.
Портал WhoScored оценил игру Мудрика в 7.1 балла, а SofaScore выставил 7.3. Лучший игрок поединка – Конор Галлахер с 8.3, в то время как хуже всех у "Челси" действовал Бенуа Бадьяшиль (6.5).
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