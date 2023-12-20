Мудрик: Челси движется в правильном направлении. Иногда, чтобы создать что-то великое, нужно время

Вингер "Челси" Михаил Мудрик высказался после победного для "синих" матча ¼ финала Кубка лиги против "Ньюкасла" (1:1, 4:2 по пен.). Цитирует украинца Sky Sports:

"Иногда в моменты, когда матч проходит тяжело, нужно не останавливаться и верить до последней минуты. Это футбол, здесь все может произойти".

"Наш тренер сказал, что мы попытаемся выиграть этот трофей. Он сказал это как перед, так и после матча. И мы очень хотим его выиграть, сделаем для этого все возможное".

"По моему скромному мнению, мы движемся в правильном направлении. Мы должны верить в процесс, в тренера и друг в друга. Иногда, чтобы создать что-то большое, нужно время".