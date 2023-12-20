Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Бетисом
Виктор продолжает восстанавливаться после повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на матч 17-го тура Ла Лиги с "Бетисом".
Цыганков получил повреждение на тренировке, из-за чего пропустил матч с "Алавесом" (3:0). Травма украинца не является серьезной, однако в "Жироне" не хотят рисковать здоровьем игрока.
Напомним, что поединок 18-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Жирона" состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
???? Llista de convocats#RealBetisGirona #GironaFC pic.twitter.com/l9opB9FoKB— Girona FC (@GironaFC) December 20, 2023
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