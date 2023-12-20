  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Бетисом
В тренде

Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Бетисом

Наши за границей

Виктор продолжает восстанавливаться после повреждения

Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Бетисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на матч 17-го тура Ла Лиги с "Бетисом".

Цыганков получил повреждение на тренировке, из-за чего пропустил матч с "Алавесом" (3:0). Травма украинца не является серьезной, однако в "Жироне" не хотят рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что поединок 18-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Жирона" состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны Мичел рассказал о сроках возвращения Цыганкова
yellow-arrow
"Всякое бывает". Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил Ньюкаслу
yellow-arrow
Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
20.12.2023 в 15:25
Ну тогда Жирона проиграет. Бетис не Алавес. Дискомфорт блъ...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
20.12.2023 в 15:25
Ну тогда Жирона проиграет. Бетис не Алавес. Дискомфорт блъ...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости