Цыганков не попал в заявку Жироны на игру с Бетисом

Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку Жироны на матч 17-го тура Ла Лиги с "Бетисом".

Цыганков получил повреждение на тренировке, из-за чего пропустил матч с "Алавесом" (3:0). Травма украинца не является серьезной, однако в "Жироне" не хотят рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что поединок 18-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Жирона" состоится в четверг, 21 декабря, и начнется в 20:00.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.