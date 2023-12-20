Коваленко вернулся в общую группу Эмполи
Украинец восстановил форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
Как известно, украинец не попал в заявку "Эмполи" на матч 16-го тура сезона с "Торино" (0:1). СМИ писали о том, что украинец пропустил этот матч из-за своей плохой физической формы.
Коваленко принял участие в 7 поединках этого сезона за итальянский клуб, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
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Источник:pianetaempoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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