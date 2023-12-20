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Коваленко вернулся в общую группу Эмполи

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Украинец восстановил форму

Коваленко вернулся в общую группу Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко тренируется в общей группе команды и будет в обойме тренера на матч 17-го тура Серии А против "Лацио", который состоится 22 декабря.

Как известно, украинец не попал в заявку "Эмполи" на матч 16-го тура сезона с "Торино" (0:1). СМИ писали о том, что украинец пропустил этот матч из-за своей плохой физической формы.

Коваленко принял участие в 7 поединках этого сезона за итальянский клуб, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
pianetaempoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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