Источник: Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу
Лондонский клуб не совсем доволен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса
Фото: Getty Images
Украинский голкипер "
Как пишет испанский журналист Антонио Гонсалеса Галлардо, украинцем заинтересовался лондонский "Челси".
По данным источника, лондонский клуб не только отслеживает прогресс своего вратаря Кепы Аррисабалаги, который играет в Мадриде на правах аренды, но и обратил внимание на Лунина, который в последних матчах показывает впечатляющую игру.
Лондонский клуб не совсем доволен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса и готов подписать ему конкурента.
В случае с Луниным речь идет о возможном обмене. "Челси" хочет предложить мадридцам Кепу в обмен на украинского кипера.
Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес чемпион Италии "Наполи", который готов предложить ему роль основного голкипера в команде.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
В то же время Кепа отстоял в 14 матчах, в которых пропустил 12 мячей и 6 поединков отстоял на ноль.
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