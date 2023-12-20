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Источник: Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу

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Лондонский клуб не совсем доволен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса

Источник: Челси заинтересован в обмене Лунина на Кепу

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как пишет испанский журналист Антонио Гонсалеса Галлардо, украинцем заинтересовался лондонский "Челси".

По данным источника, лондонский клуб не только отслеживает прогресс своего вратаря Кепы Аррисабалаги, который играет в Мадриде на правах аренды, но и обратил внимание на Лунина, который в последних матчах показывает впечатляющую игру.

Лондонский клуб не совсем доволен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса и готов подписать ему конкурента.

В случае с Луниным речь идет о возможном обмене. "Челси" хочет предложить мадридцам Кепу в обмен на украинского кипера.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес чемпион Италии "Наполи", который готов предложить ему роль основного голкипера в команде.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

В то же время Кепа отстоял в 14 матчах, в которых пропустил 12 мячей и 6 поединков отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
planetarealmadrid
Опубликовал: Михаил Черныш
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