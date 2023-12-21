Еще один английский клуб заинтересовался Луниным, - СМИ
Речь о Ньюкасле
Еще один английский клуб (
Как сообщает испанское издание El Nacional, речь идет о "Ньюкасле".
Все дело в том, что основной голкипер "сорок" Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и сейчас клуб в экстренном порядке ищет ему замену.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным издания, Лунин – один из вариантов на зимний трансфер.
Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе, - СМИ
- Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных
- Анчелотти - о Кепе и Лунине: Завтра с Алавесом будет играть Кепа, а во второй части сезона я выберу одного из них
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн