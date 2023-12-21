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Еще один английский клуб заинтересовался Луниным, - СМИ

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Речь о Ньюкасле

Еще один английский клуб заинтересовался Луниным, - СМИ

Новина українською

Еще один английский клуб (ранее СМИ писали о "Челси") заинтересовался 24-летним голкипером "Реала" Андреем Луниным.

Как сообщает испанское издание El Nacional, речь идет о "Ньюкасле".

Все дело в том, что основной голкипер "сорок" Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и сейчас клуб в экстренном порядке ищет ему замену.

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По данным издания, Лунин – один из вариантов на зимний трансфер.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Михаил Черныш
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