Еще один английский клуб заинтересовался Луниным, - СМИ

Еще один английский клуб ( ранее СМИ писали о "Челси" ) заинтересовался 24-летним голкипером "Реала" Андреем Луниным.

Как сообщает испанское издание El Nacional, речь идет о "Ньюкасле".

Все дело в том, что основной голкипер "сорок" Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и сейчас клуб в экстренном порядке ищет ему замену.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным издания, Лунин – один из вариантов на зимний трансфер.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".