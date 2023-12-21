Сергей Ребров: В Бенфике очень довольны Трубиным
Главный тренер сборной Украины оценил прогресс Трубина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на запрос издания A Bola относительно прогресса и игры Анатолия Трубина. Сергей Ребров пообщался с журналистами после матча "Бенфики" с "Брагой", по итогам которого "орлы" победили 1:0, а Трубин был признан лучшим игроком матча. Он тогда совершил шесть сейвов.
"Да, я видел игру между "Бенфикой" и "Брагой". Понимал, что для "Бенфики" было важно хорошо сыграть в защите. Недавно я бывал в Лиссабоне и общался с некоторыми людьми из клуба. Они очень довольны Трубиным.
Анатолий очень счастлив и получает удовольствие от игры за "Бенфику". Его здесь все любят. Он находится в стране, где все любят футбол и где стадионы – переполнены.
Анатолий – хороший парень, очень старательный и трудолюбивый. Он заслуживает играть в таком клубе как "Бенфика". Что бы я делал, если бы во времена моей карьеры передо мной в воротах был такой голкипер как Трубин? Мне было все равно, кто в воротах (улыбаясь). Главное думать о том, что нужно делать, чтобы совершенствоваться и повышать свой уровень, ставить цели и бороться за них. Когда ты не на командном уровне, шансов на успех нет. Трубин все это знает и много работает.
А время только поможет Анатолию совершенствоваться, прогрессировать и получать больше удовольствия", - сказал Сергей Ребров.
Отметим, что после матча с "Брагой" тренер "Бенфики" Рогер Шмидт заявил, что Трубину нужна была уверенность и что сейчас вратарь он очень вырос.
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