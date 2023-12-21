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Сергей Ребров: В Бенфике очень довольны Трубиным

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Главный тренер сборной Украины оценил прогресс Трубина

Сергей Ребров: В Бенфике очень довольны Трубиным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на запрос издания A Bola относительно прогресса и игры Анатолия Трубина. Сергей Ребров пообщался с журналистами после матча "Бенфики" с "Брагой", по итогам которого "орлы" победили 1:0, а Трубин был признан лучшим игроком матча. Он тогда совершил шесть сейвов.

"Да, я видел игру между "Бенфикой" и "Брагой". Понимал, что для "Бенфики" было важно хорошо сыграть в защите. Недавно я бывал в Лиссабоне и общался с некоторыми людьми из клуба. Они очень довольны Трубиным.

Анатолий очень счастлив и получает удовольствие от игры за "Бенфику". Его здесь все любят. Он находится в стране, где все любят футбол и где стадионы – переполнены.

Анатолий – хороший парень, очень старательный и трудолюбивый. Он заслуживает играть в таком клубе как "Бенфика". Что бы я делал, если бы во времена моей карьеры передо мной в воротах был такой голкипер как Трубин? Мне было все равно, кто в воротах (улыбаясь). Главное думать о том, что нужно делать, чтобы совершенствоваться и повышать свой уровень, ставить цели и бороться за них. Когда ты не на командном уровне, шансов на успех нет. Трубин все это знает и много работает.

А время только поможет Анатолию совершенствоваться, прогрессировать и получать больше удовольствия", - сказал Сергей Ребров.

Отметим, что после матча с "Брагой" тренер "Бенфики" Рогер Шмидт заявил, что Трубину нужна была уверенность и что сейчас вратарь он очень вырос.

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Сергей Ребров Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.12.2023 в 11:58
Молодець, хоча це не чемпіонат з Топ-5
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.12.2023 в 11:58
Молодець, хоча це не чемпіонат з Топ-5
Ответить
0
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