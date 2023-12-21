  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин заверил Анчелотти, что не покинет Реал до конца сезона, - СМИ
В тренде

Лунин заверил Анчелотти, что не покинет Реал до конца сезона, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

Тренер провел с украинцем личную беседу

Лунин заверил Анчелотти, что не покинет Реал до конца сезона, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем команды Андреем Луниным, сообщает издание Realmadrid Confidencial.

По итогам разговора украинец заверил тренера в том, что останется в команде как минимум до конца сезона, и что его не пугает, что номинально первым номером остается Кепа. Андрей сосредоточен на работе над собой и готов показать свои способности тренеру.

Читайте такжеЕще один английский клуб заинтересовался Луниным, - СМИ

Издание также пишет о том, что украинец остается "голодным" к футболу, и не хочет упускать возможность, хоть и с переменным успехом, выходить в стартовом составе одного из лучших клубов Европы, и тем самым зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

По теме
yellow-arrow
Довбик выйдет в старте Жироны на Бетис. Цыганков все еще лечится
yellow-arrow
"Миколенко снова с нами". Тренер Эвертона анонсировал возвращение украинца после травмы
yellow-arrow
Бетис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Realmadrid Confidencial
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
21.12.2023 в 17:53
Важко зрозуміти Луніна. Півроку до закінчення контракту після 4,5 років принижень і безперспективності. Начебто шанси на нормальні клуби з'явилися, а він цілує ноги тому, хто його знецінює.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Caballero (DC)
21.12.2023 в 17:53
Важко зрозуміти Луніна. Півроку до закінчення контракту після 4,5 років принижень і безперспективності. Начебто шанси на нормальні клуби з'явилися, а він цілує ноги тому, хто його знецінює.
Ответить
0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 17:30
Так і треба
Ответить
0
0
Caballero (DC)
21.12.2023 в 17:51
Що треба? Вони Луніна вже ніколи не визнають своїм. Смачно харкнули йому в обличчя невмотивованим проголошенням аж ніяк не безумовного фаворита Кепи першим заступником бельгійця. Шанс Луніна піти з безнадійного дублю в нормальні євроклуби за нормальні гроші взимку Лунін просирає сам.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 17:56
Через терни до зірок. Тільки важкою працею і наполегливістю досягається успіх та заслуговується повага.А "свої" - це не про здорову конкуренцію... Десь так
 
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.12.2023 в 18:27
Так за пів року може піти безкоштовно , що зазвичай відображається на вищих комісійних агента і зарплаті самого гравця. Та й літній ринок це куди більше варіантів переходу. Може і норм в реалі затриматись.
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости