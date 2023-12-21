Лунин заверил Анчелотти, что не покинет Реал до конца сезона, - СМИ

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем команды Андреем Луниным, сообщает издание Realmadrid Confidencial.

По итогам разговора украинец заверил тренера в том, что останется в команде как минимум до конца сезона, и что его не пугает, что номинально первым номером остается Кепа. Андрей сосредоточен на работе над собой и готов показать свои способности тренеру.

Издание также пишет о том, что украинец остается "голодным" к футболу, и не хочет упускать возможность, хоть и с переменным успехом, выходить в стартовом составе одного из лучших клубов Европы, и тем самым зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Напомним, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".