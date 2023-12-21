Украинский тренер рассказал о неплохих шансах возглавить кипрскую команду

Украинский специалист Геннадий Жилкин прояснил ситуацию с возможным назначением на пост главного тренера кипрского клуба "Героскипу".

"У меня 25 ноября закончился контракт с "Акжайыком" из Казахстана, после чего я приехал на Кипр. Президент клуба "Героскипу" Фемис Сагиров пригласил меня и предложил возглавить кипрскую команду. На данный момент никаких документов не подписано, я больше выступаю консультантом тренировочного процесса. Сейчас главным тренером команды является местный специалист.

"Героскипу" предстоит сыграть еще два матча (6 и 13 января) на первом этапе чемпионата, после чего начнется второй этап. Думаю, после этих поединков уже решится моя судьба в клубе. Еще раз повторюсь, на данный момент я не являюсь главным тренером "Героскипу". Добавлю, что для решения выхода во Вторую лигу Кипра нужно усиливать состав. Посмотрим, как этот вопрос будет решать президент клуба Фемис Сагиров", - сказал Жилкин.