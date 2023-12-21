  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский тренер рассказал о неплохих шансах возглавить кипрскую команду
В тренде

Украинский тренер рассказал о неплохих шансах возглавить кипрскую команду

Наши за границей
Обновлено

Геннадий Жилкин с большой долей вероятности скоро примет кипрский Героскипу

Украинский тренер рассказал о неплохих шансах возглавить кипрскую команду

википедия

Новина українською

Украинский специалист Геннадий Жилкин прояснил ситуацию с возможным назначением на пост главного тренера кипрского клуба "Героскипу".

Читайте такжеУкраинский тренер может сменить Казахстан на Кипр

"У меня 25 ноября закончился контракт с "Акжайыком" из Казахстана, после чего я приехал на Кипр. Президент клуба "Героскипу" Фемис Сагиров пригласил меня и предложил возглавить кипрскую команду. На данный момент никаких документов не подписано, я больше выступаю консультантом тренировочного процесса. Сейчас главным тренером команды является местный специалист.

"Героскипу" предстоит сыграть еще два матча (6 и 13 января) на первом этапе чемпионата, после чего начнется второй этап. Думаю, после этих поединков уже решится моя судьба в клубе. Еще раз повторюсь, на данный момент я не являюсь главным тренером "Героскипу". Добавлю, что для решения выхода во Вторую лигу Кипра нужно усиливать состав. Посмотрим, как этот вопрос будет решать президент клуба Фемис Сагиров", - сказал Жилкин.

На данный момент "Героскипу" занимает третьем место в турнирной таблице третьего дивизиона Кипра, набрав 19 очков в 12 матчах.

По теме
yellow-arrow
Довбик выйдет в старте Жироны на Бетис. Цыганков все еще лечится
yellow-arrow
"Миколенко снова с нами". Тренер Эвертона анонсировал возвращение украинца после травмы
yellow-arrow
Бетис – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости