Довбик выйдет в старте Жироны на Бетис. Цыганков все еще лечится
Артем сегодня будет отдуваться за себя и за того парня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 декабря, лидер чемпионата Испании "Жирона" в рамках 18-го тура на выезде сыграет с "Бетисом". Поединок начнется в 20:00.
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В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки на сегодняшний поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#RealBetisGirona pic.twitter.com/2g6DQm9DI3— Girona FC (@GironaFC) December 21, 2023
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