Довбик выйдет в старте Жироны на Бетис. Цыганков все еще лечится

Сегодня, 21 декабря, лидер чемпионата Испании "Жирона" в рамках 18-го тура на выезде сыграет с "Бетисом". Поединок начнется в 20:00.

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В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.