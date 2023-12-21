СМИ назвали сумму, которую Жирона захочет получить за Довбика

Стала известна сумма, которую захочет получить "Жирона" за украинского форварда Артема Довбика .

По информации "Футбол 24", который ссылается на свои источники в Испании, каталонский клуб рассчитывает получить ориентировочно 25 млн евро за 70% прав на своего лучшего бомбардира. Остальные 30% будут распределены между "Днепром-1" и датским "Мидтьюлланном".

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Ранее сообщалось, что сейчас на игрока претендует мадридский "Атлетико", однако трансфер будет возможен только летом, потому что в нынешнем сезоне 26-летний нападающий уже заигран за 2 клуба.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний Довбик провел за "Жирону" 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.