Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании. Реализовал пенальти в ворота Бетиса. ВИДЕО

Сегодня, 21 декабря, лидер чемпионата Испании "Жирона" в рамках 18-го тура на выезде сыграет с "Бетисом".

В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Артем Довбик и открыл счет на 39-й минуте – украинец уверенно реализовал пенальти. 1:0 в пользу гостей к этому моменту.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что это 11-й гол Довбика в 17-ти матчах Ла Лиги нынешнего сезона.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.