Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании. Реализовал пенальти в ворота Бетиса. ВИДЕО
Артем продолжает раздавать
фото - ФК Жирона
Сегодня, 21 декабря, лидер чемпионата Испании "Жирона" в рамках 18-го тура на выезде сыграет с "Бетисом".
В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Артем Довбик и открыл счет на 39-й минуте – украинец уверенно реализовал пенальти. 1:0 в пользу гостей к этому моменту.
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Отметим, что это 11-й гол Довбика в 17-ти матчах Ла Лиги нынешнего сезона.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 22:08
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