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Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании. Реализовал пенальти в ворота Бетиса. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Артем продолжает раздавать

Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании. Реализовал пенальти в ворота Бетиса. ВИДЕО

фото - ФК Жирона

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 декабря, лидер чемпионата Испании "Жирона" в рамках 18-го тура на выезде сыграет с "Бетисом".

В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Артем Довбик и открыл счет на 39-й минуте – украинец уверенно реализовал пенальти. 1:0 в пользу гостей к этому моменту.

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Отметим, что это 11-й гол Довбика в 17-ти матчах Ла Лиги нынешнего сезона.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Бетис (Севилья) Артем Довбик Жирона
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 22:08
не удачная замена игроков Жироны--вина тренера
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 22:08
не удачная замена игроков Жироны--вина тренера
Ответить
0
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avatar
Бapceлиниyс
21.12.2023 в 20:59
Очень спокойно и уверенно пробил. Красавец!
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Лекарь (село Дарниця)
21.12.2023 в 21:34
Не підмазуйся. Йди до свого барсуковського барлогу
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