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Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Бетиса

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Украинец забил единственный гол гостей

Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Бетиса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 21 декабря, украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик отыграл 64' минуты в матче 18-го тура Ла лиги против "Реал Бетиса" (1:1).

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26-летний форвард забил 11-й гол за "Жирону". Он хладнокровно реализовал 11-ти метровый на 39' минуте матча. Но, кроме этого, игрок получил желтую карточку.

Артем набрал 0.79 по метрике xG, выиграл 1 воздушную дуэль из двух, 4 раза потерял снаряд, заработал на себе 1 фол и дважды попал в положение вне игры. Точность его пасов - 90% (9/10).

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.9 - это четвертый показатель в команде. Лучшим игроком матча был признан Савио - 7.5.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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