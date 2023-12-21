Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Бетиса
Украинец забил единственный гол гостей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 декабря, украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик отыграл 64' минуты в матче 18-го тура Ла лиги против "Реал Бетиса" (1:1).
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26-летний форвард забил 11-й гол за "Жирону". Он хладнокровно реализовал 11-ти метровый на 39' минуте матча. Но, кроме этого, игрок получил желтую карточку.
Артем набрал 0.79 по метрике xG, выиграл 1 воздушную дуэль из двух, 4 раза потерял снаряд, заработал на себе 1 фол и дважды попал в положение вне игры. Точность его пасов - 90% (9/10).
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6.9 - это четвертый показатель в команде. Лучшим игроком матча был признан Савио - 7.5.
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