Довбик и Беллингем имеют 15 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне Ла Лиги

Артем Довбик набрал 15 очков по системе "гол+пас" в сезоне Ла Лиги.

Нападающий "Жироны" реализовал пенальти в матче против "Бетиса" в матче 18-го тура чемпионата Испании (1:1).

Это 11-й гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги. Он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров турнира - его опережают Джуд Беллингем (13 голов) и Борха Майораль (12). На счету Антуана Гризманна тоже 11 мячей.

Довбик и Беллингем совершили наибольшее количество результативных действий в сезоне Ла Лиги - по 15. Игрок "Жироны" забил 11 мячей и отдал 4 результативных паса, а хавбек "Реала" отметился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.