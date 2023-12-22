Цена на Артема Довбика выросла на тринадцать миллионов евро

Известный ресурс Transfermark, который специализируется на рыночной стоимости футболистов, обновил ценники на игроков Примеры. Среди прочего, новые показатели цены получили и украинцы.

Напомним, что сейчас в Ла Лиге выступают Артем Довбик ("Жирона"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Андрей Лунин ("Реал").

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Наибольшего прогресса в цене достиг Артем Довбик. Один из лучших бомбардиров чемпионата подорожал на тринадцать миллионов евро по сравнению с последним обновлением. Сейчас Довбик стоит 28 миллионов евро.

Прибавил в цене и партнер Довбика по команде Виктор Цыганков – плюс три миллиона и общая цена в 25 миллионов евро.

Также прогресса достиг Андрей Лунин, чья стоимость в последнее время выросла с трех до восьми миллионов евро.

Единственный среди украинцев в Испании, кто потерял в цене – это Роман Яремчук. Его стоимость снизилась с четырех до трех миллионов евро.

Самым дорогим игроком чемпионата Испании является полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, которого аналитики оценивают в 180 миллионов евро.