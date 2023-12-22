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Мудрик вместе с другими игроками Челси посетили детскую больницу. ФОТО

Наши за границей
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Игроки лондонцев поздравили детей с Рождеством

Мудрик вместе с другими игроками Челси посетили детскую больницу. ФОТО

instagram.com/chelseafc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне Рождества несколько игроков "Челси" посетили одну из детских больниц Лондона, чтобы поздравить малышей со светлым праздником.

В составе делегации был и украинский вингер команды Михаил Мудрик.

Также посетили больницу английский полузащитник Конор Галлахер, французский защитник Бенуа Бедьяшиль и сербский голкипер Джордже Петрович.

Игроки пообщались с детьми, сделали с ними памятные фотографии и подарили различные подарки.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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