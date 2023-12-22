Мудрик вместе с другими игроками Челси посетили детскую больницу. ФОТО
Игроки лондонцев поздравили детей с Рождеством
instagram.com/chelseafc
Накануне Рождества несколько игроков "
В составе делегации был и украинский вингер команды Михаил Мудрик.
Также посетили больницу английский полузащитник Конор Галлахер, французский защитник Бенуа Бедьяшиль и сербский голкипер Джордже Петрович.
Игроки пообщались с детьми, сделали с ними памятные фотографии и подарили различные подарки.
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