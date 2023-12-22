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Малиновский выйдет в старте Дженоа на Сассуоло. Коваленко остался в запасе Эмполи

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В Италии сегодня проходят матчи 17-го тура

Малиновский выйдет в старте Дженоа на Сассуоло. Коваленко остался в запасе Эмполи

Фото: Genoa CFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 декабря, в итальянской Серии А состоятся несколько матчей 17-го тура местного чемпионата.

Так, в одном из поединков "Дженоа" на выезде сыграет против "Сассуоло". Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

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В еще одном матче "Эмполи" примет "Лацио". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался в запасе на поединок.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:30.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Сассоуло" - "Дженоа".

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Руслан Малиновский Лацио (Рим) Дженоа (Генуя) Сассуоло Виктор Коваленко Эмполи
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