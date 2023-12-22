Малиновский выйдет в старте Дженоа на Сассуоло. Коваленко остался в запасе Эмполи
В Италии сегодня проходят матчи 17-го тура
Фото: Genoa CFC
Сегодня, 22 декабря, в итальянской
Так, в одном из поединков "Дженоа" на выезде сыграет против "Сассуоло". Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.
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В еще одном матче "Эмполи" примет "Лацио". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался в запасе на поединок.
Напомним, что оба матча начнутся в 19:30.
UA-Футбол проведет
⤵️ STARTING XI #SassuoloGenoa ???????? pic.twitter.com/jPv3jVUFp3— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 22, 2023
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