Малиновский выйдет в старте Дженоа на Сассуоло. Коваленко остался в запасе Эмполи

Сегодня, 22 декабря, в итальянской Серии А состоятся несколько матчей 17-го тура местного чемпионата.

Так, в одном из поединков "Дженоа" на выезде сыграет против "Сассуоло". Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

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В еще одном матче "Эмполи" примет "Лацио". Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко остался в запасе на поединок.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:30.